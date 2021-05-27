نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الهلال يستأنف تدريباته ويحدد مدة غياب "كنو"

منذ ساعة
1708
الهلال يستأنف تدريباته ويحدد مدة غياب "كنو"

طلال الغامدي (صدى):
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم، تدريباته وذلك بعد أن منح الجهاز الفني كافة اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام.

وبدأ الجهاز الفني بقيادة البرتغالي "خوسيه مورايس" تدريبات الفريق بالجري، وتدربيات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، كما طبق تدريبات غنية وجمل تكتيكية منوعة عبر مناورة فرصها على جزء من مساحة الملعب.

من جهة أخرى، تواجد "محمد كنو" في العيادة بمقر النادي نظير تعرضه لإصابة في الرباط الجانبي الداخلي، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تتراوح مدته ما بين 5 إلى 6 أسابيع.

يواصل الفريق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد تدريباته؛ وذلك في مقر النادي.

الهلال
محمد كنو
مورايس

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
انا اشوف لوتوكلتي احسن😊😂
د محمد ماجد بخش
خبير في جميع حالات تمثيل ارتباط العناصر من ارتباط ١:١ حتى ارتباط ٨:١ لأكثر من ١١٨ عنصر كل عنصر له درجات ارتباط محددة بتمثيل...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
يابخش والله تراك ازعجتنا واشغلتنا معك بكثره تعليقاتك كفايه بالله عليك مره وحده ومرتين خلاص يا أخ العرب
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
يابخش والله تراك ازعجتنا واشغلتنا معك بكثره تعليقاتك كفايه بالله عليك مره وحده ومرتين خلاص يا أخ العرب
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
قول انشاء الله

أخر الأخبار

وزير الرياضة: مبروك للفيصلي وخيرها في غيرها للتعاون
وزير الرياضة: مبروك للفيصلي وخيرها في غيرها للتعاون
منذ 14 ثانية 999
فهد المدلج : سنقوم بعمل ممر شرفي لنادي الهلال وهم كذلك
فهد المدلج : سنقوم بعمل ممر شرفي لنادي الهلال وهم كذلك
منذ 11 دقيقة 244
تأثر رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج أثناء الحديث عن والدته
تأثر رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج أثناء الحديث عن والدته
منذ 12 دقيقة 236
محمد الدهش : الفيصلي حقق مكتسبات كثيرة بفوزه باللقب
محمد الدهش : الفيصلي حقق مكتسبات كثيرة بفوزه باللقب
منذ 38 دقيقة 305
شاهد .. فرحة "شاموسكا" ورد فعل مدرب التعاون عقب فوز الفيصلي بكأس الملك
شاهد .. فرحة "شاموسكا" ورد فعل مدرب التعاون عقب فوز الفيصلي بكأس الملك
منذ 41 دقيقة 2096
"النمر": علاج الأورام السرطانية في الصين بتجميدها خدعة كبيرة
"النمر": علاج الأورام السرطانية في الصين بتجميدها خدعة كبيرة
منذ 47 دقيقة 1305
سلطان اللحياني : مبروك للفيصلي رغم الظروف التي مر بها
سلطان اللحياني : مبروك للفيصلي رغم الظروف التي مر بها
منذ 47 دقيقة 262
محمد البكيري يهنئ الفيصلي بكأس الملك: مبروك لرجالات العنابي وشكر خاص للمدرب
محمد البكيري يهنئ الفيصلي بكأس الملك: مبروك لرجالات العنابي وشكر خاص للمدرب
منذ 50 دقيقة 1552
النيابة العامة تحذر من القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية
النيابة العامة تحذر من القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية
منذ ساعة 1509
بالفيديو.. احتفالية كبيرة للاعبي الفيصلي بعد فوزهم بكأس الملك
بالفيديو.. احتفالية كبيرة للاعبي الفيصلي بعد فوزهم بكأس الملك
منذ ساعة 1814