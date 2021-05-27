الهلال يستأنف تدريباته ويحدد مدة غياب "كنو"

طلال الغامدي (صدى):
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم، تدريباته وذلك بعد أن منح الجهاز الفني كافة اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام.
وبدأ الجهاز الفني بقيادة البرتغالي "خوسيه مورايس" تدريبات الفريق بالجري، وتدربيات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، كما طبق تدريبات غنية وجمل تكتيكية منوعة عبر مناورة فرصها على جزء من مساحة الملعب.
من جهة أخرى، تواجد "محمد كنو" في العيادة بمقر النادي نظير تعرضه لإصابة في الرباط الجانبي الداخلي، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تتراوح مدته ما بين 5 إلى 6 أسابيع.
يواصل الفريق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد تدريباته؛ وذلك في مقر النادي.