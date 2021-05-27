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شاهد .. القوات البحرية الملكية تُرسي العارضة الرئيسية لـ "سفينة جلالة الملك سعود"

منذ 29 دقيقة
1478
شاهد .. القوات البحرية الملكية تُرسي العارضة الرئيسية لـ "سفينة جلالة الملك سعود"

الرياض (صدى):
احتفلت القوات البحرية الملكية بمراسم ترسية العارضة الرئيسية للسفينة الأولى لمشروع طويق التي أطلق عليھا رسمياً اسم " سفينة جلالة الملك سعود "، وذلك ضمن مراسم الترسية في مدينة مارينيت بولاية ويسكونسن الأمريكية.

ويعد مشروع طويق هو أحد المشاريع الرئيسية لتطوير القوات البحرية الملكية، والذي يتضمن عدد 4 سفن قتالية متعددة المھام، إذْ ستسھم في رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات البحرية الملكية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الإستراتيجية والحيوية للمملكة.

وتمتلك سفن المشروع أحدث المنظومات القتالية المتطورة في جميع الحروب البحرية المختلفة ضد الأهداف الجوية السطحية وتحت السطحية، كما يتضمن المشروع تأهيل وتدريب أطقم السفن وتوفير مشبھات التدريب والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي.

ومن المقرر أن سيسھم هذا المشروع في نقل وتوطين العديد من الإمكانيات الفنية والتقنية وذلك تحقيقاً وتفعيلاً لإعلان سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بتوطين 50% مـن إجمـالي الإنفـاق العسـكري بحلـول عـام 2030م ،كما سيخلـق فـرص عمـل وتـدريب للشـباب.

ولاية ويسكونسن الأمريكية
سفينة جلالة الملك سعود
مدينة مارينيت

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ولا يهمك يا دكتور مكافحة شغب الأقزام ستصل بعد قليل ..
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
د محمد ماجد بخش
اختلف معك يا مللولي
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
د محمد ماجد بخش
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