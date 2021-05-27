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بالفيديو .. المواطنة التي نظمت حركة المرور في عرعر تروي تفاصيل الواقعة وترد على منتقديها

منذ ساعة
1991
3
بالفيديو .. المواطنة التي نظمت حركة المرور في عرعر تروي تفاصيل الواقعة وترد على منتقديها

عرعر (صدى):
أكدت المواطنة التي بادرت بتنظيم سير حركة المرور في عرعر "عنود العنزي" أن ما فعلته ليس أمر مستغرب على كل مواطن أو مواطنة في المملكة.

وذكرت"عنود" تفاصيل الواقعة، خلال حديثها بقناة "الإخبارية"، حيث ذكرت أنها تفاجئت أثناء قيادتها لسيارتها بزحام شديد نظراً لكون الإشارة معطلة بعد الانقطاع المفاجئ للكهرباء، لذلك بادرت في تنظيم المرور.

وأضافت أن البعض انتقدها لكونها عرضت نفسها للخطر وقامت بأداء مهام ليست من شأنها، إلا أنها رفضت مثل هذه الانتقادات مؤكدة أن ما قامت به واجب على كل مواطن يحب بلده.

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عرعر
المرور
حركة المرور

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128284
منذ 59 دقيقة
جيده ..

.. تبينا نقول لك شاطر .. خلاص ابشر ولا يهمك كتبنا اسمك من الشطاااار ..
الملل
الملل عدد التعليقات : 520
منذ 13 دقيقة
قلة ادب وقلة حياء
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11651
منذ دقيقتين
اختلف معك يا مللولي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ولا يهمك يا دكتور مكافحة شغب الأقزام ستصل بعد قليل ..
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
د محمد ماجد بخش
اختلف معك يا مللولي
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
د محمد ماجد بخش
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