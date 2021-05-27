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لاعبو ريال مدريد يشكرون "زيدان" ويودعونه بكلمات مؤثرة

منذ 28 دقيقة
1386
لاعبو ريال مدريد يشكرون "زيدان" ويودعونه بكلمات مؤثرة

وكالات (صدى):
قدم لاعبو نادي ريال مدريد الشكر لمدربهم الذي أعلن اليوم، الخميس، استقالته من منصبه، زين الدين زيدان، على الفترة التى قضاها بصحبتهم في المنافسات الكروية.

وكتب اللاعبون تدوينات على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي عبروا فيها عن تقديرهم لشخصيته، مشيدين بإمكانياته وقدراته التدريبية.

وقال الحارس "تيبو كورتوا" إنه تشرف بأن يكون "زيدان" مدربا له، واصفا إياه بأنه "مدرب أسطورة"، لافتا إلى أن الأخير منحه الثقة بنفسه، متمنيًا له التوفيق في حياته.

ومن جهته، كتب"رافائيل فاران":"منذ وصولي إلى ريال مدريد قبل 10 سنوات، وجدتك أكثر من مجرد مدرب، لقد كنت مرشدا، لقد ساعدتني على التطور كلاعب وكرجل. لقد تمكنت من قيادة هذا الجيل الذهبي نحو القمة".

وتابع : "لا يمكنني أن أشكرك بما فيه الكفاية على كل النصائح التي قدمتها لي، داخل وخارج الملعب. شكرا مرة أخرى! حظا سعيدا وآمل أن أراك قريبا".

وفي نفس السياق كتب سيرجيو راموس: "ZZ لا مثيل له.. أتمنى لك الأفضل.. أنت تستحقه.. استمتع بالحياة مع عائلتك. ميرسي زيدان".

يذكر أن تقارير صحفية رجحت أسماء الأندية التي سيتولى "زيدان"تدريب فريقها، ومنها يوفنتوس الإيطالي، وتوتنهام هوتسبر.

يوفنتوس
ريال مدريد
زين الدين زيدان
توتنهام هوتسبر

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ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. سبحان الخالق ..
حبظلم الاثول
ماجنسيه الوافده ياصدى لاتخفون علينا كفايه اخباركم اغلبهم زنا وخيانه اخر خبر سمعنا وشفنا حرمه زنت من عشرين سنه والان ماخبر جنسيه تلك الوافده
د محمد ماجد بخش
مخالف(وع على حظي)

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