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بالصور.. وزير الرياضة يستقبل رئيس أتلتيكو مدريد في مكتبه

منذ 43 دقيقة
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بالصور.. وزير الرياضة يستقبل رئيس أتلتيكو مدريد في مكتبه

ماجد محمد (صدى):
وثقت بعض الصور استقبال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إنريكي سيريزو والوفد المرافق له في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وجاء ذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل.

وقدم وزير الرياضة في بداية اللقاء التهنئة لرئيس النادي الإسباني بمناسبة تحقيق فريقه لقب الدوري الإسباني.

كما ناقش الطرفان سبل التعاون المشترك ودُرس عدد من البرامج الخاصة بالأندية السعودية والنادي الإسباني من أجل مستقبل أفضل لكرة القدم.

الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
وزير الرياضة
الأمير عبدالعزيز بن ترك

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11639
منذ دقيقة
ما شاء الله جاي معه حلاق خاص من أسبانيا أو مصفف

القصة محكورة حكر وزاري

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ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. سبحان الخالق ..
حبظلم الاثول
ماجنسيه الوافده ياصدى لاتخفون علينا كفايه اخباركم اغلبهم زنا وخيانه اخر خبر سمعنا وشفنا حرمه زنت من عشرين سنه والان ماخبر جنسيه تلك الوافده
د محمد ماجد بخش
مخالف(وع على حظي)

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