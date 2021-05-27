بالصور.. وزير الرياضة يستقبل رئيس أتلتيكو مدريد في مكتبه

ماجد محمد (صدى):
وثقت بعض الصور استقبال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إنريكي سيريزو والوفد المرافق له في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.
وجاء ذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل.
وقدم وزير الرياضة في بداية اللقاء التهنئة لرئيس النادي الإسباني بمناسبة تحقيق فريقه لقب الدوري الإسباني.
كما ناقش الطرفان سبل التعاون المشترك ودُرس عدد من البرامج الخاصة بالأندية السعودية والنادي الإسباني من أجل مستقبل أفضل لكرة القدم.