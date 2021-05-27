أندريس كريستيانسن على ردار الأهلي

نواف السالم (صدى):
يتطلع النادي الأهلي لحسم صفقة قوية مع لاعب أجنبي من أجل تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ومن جانبه، قال وكيل اللاعبين فهد سارح عبر حسابه على "تويتر": "المدير التنفيذي في الأهلي موسى المحياني، مهووس بأهمية مركز بوكس تو بوكس".
كما أشار إلى أن لاعب "مالمو" السويدي أندريس كريستيانسن دخل دائرة اهتمامات إدارة الأهلي، مبينًا أن النفيعي قد أبدى إعجابه باللاعب.
وأكد أن إدارة الأهلي تبحث عن التعاقد مع لاعب محور في مركز رقم 8، لتدعيم خط وسط الفريق.
ويأتي ذلك بعد خسارة الأهلي للقب الدوري والخروج من دوري أبطال آسيا، والخروج من الموسم بدون أي بطولات.