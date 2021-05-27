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إدانة رجل أمن بمديرية السجون استغل وظيفته لإقامة علاقة غير شرعية مع زوجة سجين

منذ ساعة
2708
3
إدانة رجل أمن بمديرية السجون استغل وظيفته لإقامة علاقة غير شرعية مع زوجة سجين

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الخميس، عن صدور حكم قطعي بإدانة رجل أمن يعمل في المديرية العامة للسجون بإحدى المناطق بالرشوة والإخلال بواجبات وظيفته واستغلال النفوذ الوظيفي.

وأوضحت الهيئة أن المتهم طلب تكوين علاقة غير شرعية مع زوجة موقوف "وافدة"، وقبولها ذلك مقابل تقديم خدمات وتسهيلات لزوجها الموقوف بالسجن.

وأضافت أنه تم معاقبته بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، وإدانة الوافدة لتقديمها وعداً بتكوين علاقة غير شرعية مع الأول ومعاقبتها بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال.

نزاهة
مديرية السجون
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128276
منذ 38 دقيقة
احسن ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11640
منذ 34 دقيقة
مخالف🎬
حبظلم الاثول
حبظلم الاثول عدد التعليقات : 86
منذ 3 دقائق
ماجنسيه الوافده ياصدى لاتخفون علينا كفايه اخباركم اغلبهم زنا وخيانه اخر خبر سمعنا وشفنا حرمه زنت من عشرين سنه والان ماخبر جنسيه تلك الوافده

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ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. سبحان الخالق ..
حبظلم الاثول
ماجنسيه الوافده ياصدى لاتخفون علينا كفايه اخباركم اغلبهم زنا وخيانه اخر خبر سمعنا وشفنا حرمه زنت من عشرين سنه والان ماخبر جنسيه تلك الوافده
د محمد ماجد بخش
مخالف(وع على حظي)

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