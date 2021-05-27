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"مكافحة الفساد" تعلن إدانة مالك جامعة أهليه في حادثة انهيار سقف مواقف سيارات وجرائم رشوة بالجامعة

منذ ساعة
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"مكافحة الفساد" تعلن إدانة مالك جامعة أهليه في حادثة انهيار سقف مواقف سيارات وجرائم رشوة بالجامعة

الرياض (صدى):
أعلنت "نزاهة" عن متابعة قضية انهيار سقف مواقف سيارات بإحدى الجامعات الأهلية وبعد إجراء الهيئة تحقيقاتها وتوفر الأدلة اللازمة لتوجيه الاتهام لأطراف القضية فقد أحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض.

وصدر حكم محكمة الاستئناف بإدانة مالك الجامعة بالرشوة من خلال توظيف وتقديم خصم استثنائي على الرسوم الدراسية بالجامعة لأقارب ومعارف رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة وموظف في وزارة التعليم العالي سابقاً كمكافأة لاحقة لهم مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط.

وتم الحكم بمعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (500.000) خمس مئة ألف ريال، وإدانة مسؤول بوزارة التعليم العالي سابقاً بالرشوة من خلال حصوله على خصم استثنائي على الرسوم الدراسية لطالبين من معارفه مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها (500.000) خمس مئة ألف ريال.

وتمت إدانة رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري من خلال توظيف اثنين من أقاربه في الجامعة مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط وتطبيق عدد من المنح الملكية لأقاربه بالمحافظة التي يعمل بها بطريقة غير نظامية.

وتم الحكم بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها (10.000.000) عشرة ملايين ريال، وإدانة خمسة موظفين ببلدية ذات المحافظة بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري من خلال تسهيل تطبيق عدد من المنح الملكية لأقارب رئيس بلدية المحافظة التي يعملون بها بطريقة غير نظامية، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية لأحدهم قدرها (100.000) مئة ألف ريال.

نزاهة
مواقف سيارات
قضية انهيار سقف

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128275
منذ 8 دقائق
يستاهلون ان تسوموهم سوء العذاب ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11631
منذ 4 دقائق
مخالف🗽

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حبظلم الاثول
ماجنسيه الوافده ياصدى لاتخفون علينا كفايه اخباركم اغلبهم زنا وخيانه اخر خبر سمعنا وشفنا حرمه زنت من عشرين سنه والان ماخبر جنسيه تلك الوافده
د محمد ماجد بخش
مخالف(وع على حظي)

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