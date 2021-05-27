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إعلامي : المواطن ضحية لإعلانات العلاج بالخلايا الجذعية وسيعود منها بمغامرة خطيرة (فيديو)

منذ 19 دقيقة
1385
إعلامي : المواطن ضحية لإعلانات العلاج بالخلايا الجذعية وسيعود منها بمغامرة خطيرة (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
علق الكاتب الصحفي على الموسى على التحذير الذي أصدرته سفارة المملكة في أوكرانيا بشأن الإعلانات التي تدعي إمكانية علاج عدد من الأمراض عن طريق الخلايا الجذعية.

وذكر، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن المملكة لديها منظومة صحية جيدة ومتطورة، كما يوجد مكاتب ومندوبين وعيادات صحية سعودية في معظم دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتعد بمثابة بيت الاستشارة السعودي في الخارج، حيث يذهب إليها المواطن للعلاج سواء على نفقته أو نفقة الدولة.

وحذر من التجاوب مع الإعلانات التي حذرت منها سفارة المملكة في أوكرانيا، مضيفا أن وراء هذه الإعلانات منظمة مدفوع لها من داخل السعودي.

وأكد أن من بين أسباب ظهور مثل هذه الإعلانات أن كثير من الإدارات الحكومية والشركات باتت تعتمد على المشاهير لتسيير أمورها الدعائية من تحت الطاولة بإعلانات مدفوعة.

ونوه بأن علم "الخلايا الجذعية" علم ثري بالمعلومات ولا يزال تحت الدراسة، والباحثين يجرون عليه أبحاث عليها، لافتا إلى أن المواطنين في المملكة هم ضحية هذه الإعلانات، مضيفا أن تجاوبهم مع مثل هذه الإعلانات سيؤدي إلى خسارتهم لأموالهم والعودة بمغامرة طبية بالغة الخطورة.

الخلايا الجذعية

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ابو محمد 😎 ✍️
وهل نجى حقاً .........!!؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
شغل كويس سديق ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين
ابو محمد 😎 ✍️
ان شا الله تزرطك ، عاجلاً غير آجل ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. الحق احق ان يتبع ..

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