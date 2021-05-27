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صدور حكم ابتدائي بإدانة صاحب سمو ملكي وطالب ضابط بإحدى الكليات العسكرية

منذ 23 دقيقة
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صدور حكم ابتدائي بإدانة صاحب سمو ملكي وطالب ضابط بإحدى الكليات العسكرية

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور حكم ابتدائي بإدانة صاحب سمو ملكي "موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان".

وشمل الحكم أيضًا طالب ضابط في إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ووافد من جنسية عربية لانتفاع الأول والثاني من مؤهلات دراسية مزورة واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية وقيام الوافد بالوساطة لحصولهما على تلك المؤهلات المزورة.

وتم معاقبتهم بسجن الأول لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (100.000) مئة ألف ريال، وسجن الثاني لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف ريال، وسجن الثالث لمدة سنة وغرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال.

وزارة الشؤون البلدية والقروية
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128266
منذ 9 دقائق
احسن .. الحق احق ان يتبع ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80243
منذ 7 دقائق
زين

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وهل نجى حقاً .........!!؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
شغل كويس سديق ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين
ابو محمد 😎 ✍️
ان شا الله تزرطك ، عاجلاً غير آجل ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. الحق احق ان يتبع ..

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