الاتحاد الآسيوي يلغي نتائج جميع مباريات منتخب كوريا الشمالية

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قراره بإلغاء نتائج جميع مباريات منتخب كوريا الشمالية في مجموعات التصفيات الآسيوية لكأس آسيا 2022 وكأس آسيا 2023.
وجاء ذلك بعد اطلاعه على القرار الصادر عن مكتب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم حول الترتيب النهائي، في أعقاب انسحاب المنتخب الكولي في 16 مايو الجاري.
وأوضح الاتحاد القاري وفقًا لصحيفة "الرياضية"، أنه بعد انتهاء جميع مباريات التصفيات الآسيوية والتعرف على أصحاب المركز الثاني في كل مجموعة، سيتم إلغاء نتائج مباريات صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الخامس في كل مجموعة من المجموعات الأولى وحتى السابعة.
ويأتي هذا القرار لضمان احتساب عدد متساوي من المباريات لجميع الفرق التي حصلت على المركز الثاني، وتفادي حصول عدم تكافؤ بين هذه المجموعات السبع والمجموعة الثامنة التي باتت تضم 4 منتخبات.
كما أكد اتحاد اللعبة الآسيوي أنه بعد اعتماد عدد متساوي من المباريات لكل فريق، يتم اعتماد النظام التالي لتحديد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.
تجدر الإشارة إلى أن مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 تستأنف في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، اعتباراً من 28 الشهر الجاري حتى 15 من يونيو المقبل.