نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الاتحاد الآسيوي يلغي نتائج جميع مباريات منتخب كوريا الشمالية

منذ 31 دقيقة
1525
الاتحاد الآسيوي يلغي نتائج جميع مباريات منتخب كوريا الشمالية

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قراره بإلغاء نتائج جميع مباريات منتخب كوريا الشمالية في مجموعات التصفيات الآسيوية لكأس آسيا 2022 وكأس آسيا 2023.

وجاء ذلك بعد اطلاعه على القرار الصادر عن مكتب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم حول الترتيب النهائي، في أعقاب انسحاب المنتخب الكولي في 16 مايو الجاري.

وأوضح الاتحاد القاري وفقًا لصحيفة "الرياضية"، أنه بعد انتهاء جميع مباريات التصفيات الآسيوية والتعرف على أصحاب المركز الثاني في كل مجموعة، سيتم إلغاء نتائج مباريات صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الخامس في كل مجموعة من المجموعات الأولى وحتى السابعة.

ويأتي هذا القرار لضمان احتساب عدد متساوي من المباريات لجميع الفرق التي حصلت على المركز الثاني، وتفادي حصول عدم تكافؤ بين هذه المجموعات السبع والمجموعة الثامنة التي باتت تضم 4 منتخبات.

كما أكد اتحاد اللعبة الآسيوي أنه بعد اعتماد عدد متساوي من المباريات لكل فريق، يتم اعتماد النظام التالي لتحديد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

تجدر الإشارة إلى أن مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 تستأنف في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، اعتباراً من 28 الشهر الجاري حتى 15 من يونيو المقبل.

كأس آسيا
منتخب كوريا الشمالية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وهل نجى حقاً .........!!؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
شغل كويس سديق ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين
ابو محمد 😎 ✍️
ان شا الله تزرطك ، عاجلاً غير آجل ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. الحق احق ان يتبع ..

أخر الأخبار

بدور البراهيم وموقف مع شاب اتصل عليها بالخطأ
بدور البراهيم وموقف مع شاب اتصل عليها بالخطأ
منذ 4 دقائق 203
مراهق ينتقم من صاحبة صيدلية ويحرقها
مراهق ينتقم من صاحبة صيدلية ويحرقها
منذ 5 دقائق 151
كاميرا مراقبة توثق حادث مروع
كاميرا مراقبة توثق حادث مروع
منذ 5 دقائق 176
استشارية توضح فوائد استخدام الفلورايد للأسنان أطفال وأضراره
استشارية توضح فوائد استخدام الفلورايد للأسنان أطفال وأضراره
منذ 6 دقائق 1090
إعلامي : المواطن ضحية لإعلانات العلاج بالخلايا الجذعية وسيعود منها بمغامرة خطيرة (فيديو)
إعلامي : المواطن ضحية لإعلانات العلاج بالخلايا الجذعية وسيعود منها بمغامرة خطيرة (فيديو)
منذ 18 دقيقة 1384
صدور حكم ابتدائي بإدانة صاحب سمو ملكي وطالب ضابط بإحدى الكليات العسكرية
صدور حكم ابتدائي بإدانة صاحب سمو ملكي وطالب ضابط بإحدى الكليات العسكرية
منذ 23 دقيقة 2069
الاتحاد الآسيوي يلغي نتائج جميع مباريات منتخب كوريا الشمالية
الاتحاد الآسيوي يلغي نتائج جميع مباريات منتخب كوريا الشمالية
منذ 31 دقيقة 1525
غدير السبتي عن ارتفاع أجرها: أنا لست طماعة ولدي مكانة كبيرة
غدير السبتي عن ارتفاع أجرها: أنا لست طماعة ولدي مكانة كبيرة
منذ 40 دقيقة 351
المؤسسة العامة للتقاعد توضح المدد المستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد
المؤسسة العامة للتقاعد توضح المدد المستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد
منذ 47 دقيقة 1792
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن عن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن عن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها
منذ 54 دقيقة 1745