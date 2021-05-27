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"العويس" يرغب في الرحيل عن الأهلي الصيف المقبل

منذ ساعة
1781
"العويس" يرغب في الرحيل عن الأهلي الصيف المقبل

طلال الغامدي (صدى):
أصبح مستقبل حارس مرمى الأهلي محمد العويس في النادي غامضًا، وذلك في ظل رغبة حارس النادي في الرحيل.

وجاء ذلك بعد ما لمح به وكيل أعمال "العويس" من فترة لأخرى دون أن يكشف عن وجهته المرتقبة المحتملة.

كما تم تداول أنباء عن رغبة "العويس" في الرحيل لأحد الأندية المحلية وهو نادي النصر، ليشكل هذا الأمر أزمة بالنسبة للنادي الأهلي.

وتستعد إدارة الأهلي لحسم الأمر وعقد جلسة معه، خاصة وأن رحيل "العويس" عن النادي سيكون له توابع على الجانب الجماهيري والفني.

تجدر الإشارة إلى أن عقد "العويس" مع الأهلي سينتهي في صيف ٢٠٢٢ إلا أنه يرغب في الرحيل عن النادي الصيف المقبل.

الأهلي
العويس

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وهل نجى حقاً .........!!؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
شغل كويس سديق ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين
ابو محمد 😎 ✍️
ان شا الله تزرطك ، عاجلاً غير آجل ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. الحق احق ان يتبع ..

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