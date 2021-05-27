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"المرئي والمسموع" تصدر غرامات بـ4.6 ملايين ريال بحق عدد من المنشآت الإعلامية والأفراد

منذ 34 دقيقة
1446
"المرئي والمسموع" تصدر غرامات بـ4.6 ملايين ريال بحق عدد من المنشآت الإعلامية والأفراد

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ممثلة بـ"لجنة الالتزام" 113 قراراً بحق عدد من المنشآت الإعلامية المخالفة والأفراد، بمجموع غرامات تقدر بـ4,622,200 ريال.

وأوضحت الهيئة أن اللجنة بتت في 113 مخالفة أحيلت إليها منذ بداية الشهر الماضي، صدر بحق 109 منها غرامات بقيمة 4,622,200 ريال، فيما لم تنظر بـ 4 مخالفات لعدم الاختصاص.

وأشارت إلى أن القرارات الصادرة تتمثل في 52 قراراً بحق مخالفي استيراد أجهزة الاستقبال الفضائي، و23 قراراً بحق مخالفي الضوابط الخاصة بالألعاب الإلكترونية، و16 قراراً بحق دور سينما، و11 قراراً بحق مخالفات تم رصدها على منصات التواصل الاجتماعي، و5 قرارات بحق شركات إنتاج، وقرار واحد بحق منشأة تسجيلات فنية، وقرار واحد بحق قناة فضائية.

وشددت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على أهمية الالتزام بأنظمتها ولوائحها تفادياً للعقوبات، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية من خلال الرقم الموحد 920004242.

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
لجنة الالتزام

التعليقات

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أحدث التعليقات

مصطفى زيتون
عقبال ما اخد الجنسيه السعوديه ادعولي
زا
مبروك هل سنري قريبا مرايا باللهجه الخليجيه .
ريح المسك
هذا كبير المرتزقة نشاهده دائما مع من يدفع أكثر فمرة مع الاتحاد وأخرى مع النصر وثالثة مع الهلال قالها نور
ريح المسك
هذا الذي يتاجر ببضاعة فاسدة والجميع يسخر منه ويحتقره هل رجعت البالطو لنور أيها المرتزق
ريح المسك
هذا كبير المرتزقة الذي لا يهمه إلا من يدفع أكثر لاضمير ولا أخلاق وصلت به الدناءة لباطلو محمد نور الذي فضحه على الأشهاد

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