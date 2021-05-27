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جامعة نيويورك تمنح الجامعة نيويورك "عبدالرحمن" درجة البكالوريوس بعد وفاته بثلاثة أشهر

منذ 8 دقائق
1284
جامعة نيويورك تمنح الجامعة نيويورك "عبدالرحمن" درجة البكالوريوس بعد وفاته بثلاثة أشهر

عادل الحربي (صدى):
أعلنت جامعة نيويورك عن منحها الطالب السعودي المتوفي عبدالرحمن بن رعد الحمدان، درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من كلية الفنون والعلوم.

وجاء ذلك بعد أن وافته المنية عن عمر يناهز ثلاثة وعشرين عامًا في شهر فبراير الماضي وتم دفنه في مدينة جدة قبل تخرجه بثلاثة أشهر.

ومن جانبه، قال غسان جمل، قريب "عبدالرحمن" أنه الأخير كان قد قارب على إنهاء مشروع التخرج في مجال تخصصه في علوم الحاسب من كلية الفنون والعلوم.

وتابع: "عبدالرحمن كان ذا موهبة منذ الصغر حيث حصل على العديد من الجوائز العلمية في مسابقات عالمية ومحلية، كما كان أحد البارزين في مجال البحث العلمي فيما يخص الذكاء الاصطناعي".

كما أكد أن "عبدالرحمن" هما على العديد من المشاريع بمجال الذكاء الاصطناعي، وآخرها مشروع تحويل العقل البشري داخل الكمبيوتر وجعله ناطقًا.

فيما قال صديقه "جاكسون": "إن عبدالرحمن كان يحمل طاقة عظيمة، هذه الطاقة تحفزه للاختراع والتفكير وصنع الأشياء".

طالب سعودي
جامعة نيويورك
عبدالرحمن بن رعد الحمدان
كلية الفنون والعلوم

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أحدث التعليقات

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شكله بينكبها
رااايق
ههههههههههههههههههههه أركب الهوى ** هههههههههههههههه

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