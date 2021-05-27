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"الغذاء والدواء" تسحب وتعلق تسجيل كبسولات "اوميز بلس"

منذ 37 دقيقة
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"الغذاء والدواء" تسحب وتعلق تسجيل كبسولات "اوميز بلس"

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، تعليق تسجيل وسحب مستحضر Omiz Plus 40/1100 mg Capsule المسجل بالهيئة برقم تسجيل (244-277-12)، وكذلك تعليق تسجيل وسحب مستحضر Omiz Plus 20/1100 mg Capsule برقم التسجيل (245-277-12).

وأوضحت الهيئة أن المستحضرين، على هيئة كبسولات من إنتاج إحدى شركات الصناعات الدوائية، وتم سحب وتعليق تسجيل المستحضرين لعدم تكافئهما حيوياً مع المستحضر المرجعي.

وأكدت أنها خاطبت الجهات الصحية لسحب المستحضرين حال توفرهما لديهم، كما خاطبت الشركة لسحبهما من جميع الجهات المستفيدة، ودعت مستخدميها إلى مراجعة أطبائهم.

الغذاء والدواء
اوميز بلس"

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11608
منذ 4 دقائق
لعدم تكافئهما حيوياً مع المستحضر المرجعي.


مغناطيسيا


لعدم تكافئهما مغناطيسيا وليس حيوياً مع المستحضر المرجعي.

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رااايق
ههههههههههههههههههههه أركب الهوى ** هههههههههههههههه

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