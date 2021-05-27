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أبشر: لا يمكن إلغاء موعد إصدار الهوية قبل 24 ساعة

منذ ساعة
1690
أبشر: لا يمكن إلغاء موعد إصدار الهوية قبل 24 ساعة

الرياض (صدى):
قالت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، أنه لايمكن إلغاء الموعد المحدد للمستفيد بشأن إصدار بطاقة الهوية قبل 24 ساعة من توقيته.

وأوضحت المنصة إنه لا يمكن إلغاء موعد متبقي عليه أقل من 24 ساعة ويمكن للمستفيد حجز موعد آخر في اليوم التالي.

يذكر أن منصة أبشر تقدم كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

أبشر
بطاقة الهوية

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شكله بينكبها
رااايق
ههههههههههههههههههههه أركب الهوى ** هههههههههههههههه

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