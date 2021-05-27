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وقاية توضح الإرشادات الخاصة بالسفر لخارج المملكة

منذ ساعة
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وقاية توضح الإرشادات الخاصة بالسفر لخارج المملكة

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة الصحة العامة (وقاية)، نصائح إرشادية خاصة بالسفر لخارج المملكة، بناء على الوضع الوبائي العالمي.

وحذرت وقاية من السفر المباشر وغير المباشر إلى كلٍ من (ليبيا وسوريا ولبنان واليمن وإيران وتركيا وأرمينيا والصومال والكونغو الديمقراطية وأفغانستان، وفنزويلا، وروسيا البيضاء، والهند)، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وذلك وفقًا لتوجيهات وزارة الداخلية.

وصنّفت الوضع الوبائي للدول من خلال 4 مستويات، مستوى خطورة مرتفعة جدا، ومستوى خطورة مرتفعة، ومستوى خطورة متوسطة، ومستوى خطورة منخفضة، ودعت إلى ممارسة احتياطات أكثر عند السفر للدول الواقعة ضمن هذه الفئة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكدت أنه بين الدول منخفضة الخطورة، نيوزلندا، وأستراليا، والصين، وجنوب إفريقيا، وكوريا، والمملكة المتحدة، والنرويج، والمغرب، وغيرها، ويشار إليها باللون الأخضر على الخريطة .

وتضم الدول متوسطة الخطورة، دول: روسيا، وفيتنام، وسلطنة عمان، والأردن، والتشيك، وتشاد والنيجر، ومالي، وموريشيوس، وغيرها.

ونصحت الهيئة بتجنب السفر إلى الدول ذات الخطورة المرتفعة وتضمنت هذه الدول كلا من: السودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وكينيا، وموريتانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتايلاند، وغيرها، ويشار إليها باللون الأحمر الفاتح.

كما أوصت الهيئة، بتجنب السفر إلى الدول التي تعتبر ذات خطورة عالية لكوفيد 19؛ نظرا للوضع الوبائي فيها، وتضمنت هذه الفئة، مصر وتونس والعراق وسوريا وليبيا، وفرنسا وإسبانيا، وكندا، والبرازيل، والأرجنتين، وغيرها.

السفر
هيئة الصحة العامة
الإرشادات الخاصة

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شكله بينكبها
رااايق
ههههههههههههههههههههه أركب الهوى ** هههههههههههههههه

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