اعترافات زعيم مافيا تهدد حكومة أردوغان

نايف السالم (صدى):
تسبب زعيم المافيا سادات بكر في ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد نشره سبعة مقاطع فيديو له على شبكة "يوتيوب"، وتحظى بمشاهدات مليونية وتصدرت عناوين الصحف في تركيا .
ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالاً تحليلياً لها حول سلسلة مقاطع الفيديو التي ينشرها "سادات بكر" على قناته الخاصة على "يوتيوب"، موضحة أن اعترافات زعيم المافيا التركي سادات بكر، جمّدت الأوساط في تركيا، ولكنها هزت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن أحد الأشياء التي تجعل ادعاءات "بكر" ضارة للغاية هي اعترافاته بالدور الذي قال إنه لعبه في ارتكاب أعمال إجرامية نيابةً عن الأسماء القوية في الحكومة التركية، مؤكدة أن مثل هذه الادّعاءات تسبب ضيقاً لحكومة "أردوغان"، خاصة في فترة تتضاءل شعبيته وسط التدهور الاقتصادي ووباء فيروس كورونا.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن هذه الأزمة يبدو أنها لن تنتهي قريباً؛ لأن "بكر" الذي نشر سبعة مقاطع فيديو، يقول إنه سيشارك خمسة آخرين.