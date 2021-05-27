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تعيين تركي الخضير حكمًا للقاء النصر والاتحاد الأحد المقبل

منذ ساعة
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تعيين تركي الخضير حكمًا للقاء النصر والاتحاد الأحد المقبل

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر صحفية عن تعيين تركي الخضير حكماً لمباراة النصر والاتحاد مساء الأحد القادم في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ومن المقرر، أن يستضيف فريق النصر نظيره الاتحاد، مساء يوم الأحد المقبل عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد مرسول بارك، في الجولة الـ 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكانت مباراة النصر والوحدة الماضية شهدت اشتباكات عنيفة، بعد المباراة، واعتراضات على الحكم لاحتسابه ركلة جزاء على النصر في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

النصر
الاتحاد
تركي الخضير

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2449
منذ 3 دقائق
اهم شي يكتم بيتروسة العروسة والبكاية ومضارط تجاوزو حدودهم واقلو ادبهم،،، ونقول للبقراوية الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية مستحيلة عصية والخرقة سهلة علية،، ومبروك الدوري لكبير آسيا وعملاقها والرباعية ما هي غريبه على هذا المارد الأزرق

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بس هذا فصل الحبحب والماجو والخوخ والمشمش والتوت والشمام
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شكله بينكبها
رااايق
ههههههههههههههههههههه أركب الهوى ** هههههههههههههههه

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