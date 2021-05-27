تعيين تركي الخضير حكمًا للقاء النصر والاتحاد الأحد المقبل

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر صحفية عن تعيين تركي الخضير حكماً لمباراة النصر والاتحاد مساء الأحد القادم في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
ومن المقرر، أن يستضيف فريق النصر نظيره الاتحاد، مساء يوم الأحد المقبل عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد مرسول بارك، في الجولة الـ 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وكانت مباراة النصر والوحدة الماضية شهدت اشتباكات عنيفة، بعد المباراة، واعتراضات على الحكم لاحتسابه ركلة جزاء على النصر في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.