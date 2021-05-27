جامعة الملك خالد تعلن عن توفر 35 وظيفة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك خالد مُمثلة في المدينة الطبية توفر 35 وظيفة تقنية وإدارية وصحية وطبية ومراسلين (للجنسين) على وظائف برنامج التشغيل الذاتي للمدينة الطبية.
وأوضحت الجامعة أن المؤهلات المطلوبة هي (الإبتدائية، المتوسطة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، كما اشترطت الآتي
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.
3- أن يكون التقديم إلكترونياً عن طريق الموقع المذكور ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة بصيغة pdf.
4- لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد المتقدم.
5- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.
6- إرفاق شهادات الخبرة التي تكون في مجال تخصص الوظيفة المتقدم عليها إن وجدت، مع مصادقة شهادات الخبرة.
7- اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة.
8- إرفاق صورة من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي والهوية الوطنية.
9- إرفاق ترجمة لأي شهادة بغير اللغة العربية من مكتب معتمد.
10- في حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.
11- بالنسبة للوظائف الصحية يشترط وجود تصنيف ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأشارت الجامعة إلى أن التقديم يبدأ يوم الجمعة وينتهي التقديم يوم الأحد من خلال رابط جامعة الملك خالد