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جامعة الملك خالد تعلن عن توفر 35 وظيفة

منذ 14 دقيقة
1387
جامعة الملك خالد تعلن عن توفر 35 وظيفة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك خالد مُمثلة في المدينة الطبية توفر 35 وظيفة تقنية وإدارية وصحية وطبية ومراسلين (للجنسين) على وظائف برنامج التشغيل الذاتي للمدينة الطبية.

وأوضحت الجامعة أن المؤهلات المطلوبة هي (الإبتدائية، المتوسطة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، كما اشترطت الآتي

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.

3- أن يكون التقديم إلكترونياً عن طريق الموقع المذكور ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة بصيغة pdf.

4- لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد المتقدم.

5- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.

6- إرفاق شهادات الخبرة التي تكون في مجال تخصص الوظيفة المتقدم عليها إن وجدت، مع مصادقة شهادات الخبرة.

7- اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة.

8- إرفاق صورة من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي والهوية الوطنية.

9- إرفاق ترجمة لأي شهادة بغير اللغة العربية من مكتب معتمد.

10- في حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.

11- بالنسبة للوظائف الصحية يشترط وجود تصنيف ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأشارت الجامعة إلى أن التقديم يبدأ يوم الجمعة وينتهي التقديم يوم الأحد من خلال رابط جامعة الملك خالد

وظائف
جامعة الملك خالد

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هذا يسمى حماية وربما وقاية وربما إخفاء وربما جفاء مع عطف وربما صيانة وليس هو ذا خيانة ولا خداع
أبو خالد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم.
د محمد ماجد بخش
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا استفتَح الصَّلاةَ كبَّر ثمَّ يقولُ : ( وجَّهْتُ وجهيَ للَّذي فطَر السَّمواتِ والأرضَ حنيفًا وما أنا...
واضح*** وصريح***
للناس من فرقى المواليف والأحبة مقاصد،وأهداف..
ابو محمد 😎 ✍️
وهل هذا عليكم بغريب .....!!!؟ .. ماانتم مثل مراكب الجراد .. .. استغفر الله واعوذ باالله منكم ومما تفعلون ..

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