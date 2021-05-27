نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ريال مدريد يعلن رحيل زين الدين زيدان

منذ 22 دقيقة
1464
ريال مدريد يعلن رحيل زين الدين زيدان

وكالات (صدى):
أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، رحيل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان عن منصبه.

وقال النادي في بيان له: "يُعلن نادي ريال مدريد، أن المدرب زين الدين زيدان، قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لنادينا".

أضاف: "حان الوقت الآن لاحترام قراره، ونعرب عن تقديرنا له على احترافه وتفانيه وشغفه، طوال هذه السنوات، وما يمثله كشخص بالنسبة لريال مدريد".

وتابع: "زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد، وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب، وهو يعرف أنه في قلب ريال مدريد، وسيظل ريال مدريد دائمًا منزله".

زيدان
نادي ريال مدريد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11576
منذ 10 دقائق
ودي وما ودي ووده وما وده
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11576
منذ دقيقتين
زين يا زيدان هل تعلم إنك لو استثمرت مع د محمد ماجد بخش ستحقق قمة جديدة تختلف عن سابقة مجدك

إنها الكرة الساحرة التي تسلك منحنى حركة الكتلة في الفراغ والزمن


نفس الخلطة لكن بدون شرار ظاهر

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
زين يا زيدان هل تعلم إنك لو استثمرت مع د محمد ماجد بخش ستحقق قمة جديدة تختلف عن سابقة مجدك إنها الكرة الساحرة التي...
سلطان
جعل من يوالي الأترك يلاقي الخسران
د محمد ماجد بخش
بموت من غير بيت عسى الله يكرمني من فضله إنه جواد كريم
برنس
باذن الله تعالى ياخذها السكرى غصب عن كل خشمك ياطاقيه تعرف غصب
د محمد ماجد بخش
أنا منتظر يزوروني .. قهوة شاهي عصير اللي يبون ما عندي مؤسسة لكن معي العنوان الوطني يا هلا بالضيف يا هلا بالغالي أنتم تخدمونا...

أخر الأخبار

الاتحاد يتوصل لاتفاق مع سعود عبدالحميد
الاتحاد يتوصل لاتفاق مع سعود عبدالحميد
منذ 7 دقائق 1213
هيئة الزكاة تضبط 40 مخالفة في قطاع التجزئة بالرياض
هيئة الزكاة تضبط 40 مخالفة في قطاع التجزئة بالرياض
منذ 11 دقيقة 1360
وزارة الدفاع تعلن نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين الجامعيين
وزارة الدفاع تعلن نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين الجامعيين
منذ 17 دقيقة 1443
ريال مدريد يعلن رحيل زين الدين زيدان
ريال مدريد يعلن رحيل زين الدين زيدان
منذ 22 دقيقة 1464
الجوازات تحذر: إهمال وثائق السفر يعرّض صاحبها للمساءلة القانونية
الجوازات تحذر: إهمال وثائق السفر يعرّض صاحبها للمساءلة القانونية
منذ 27 دقيقة 1404
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 17 مسجداً بعد تعقيمها في 7 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 17 مسجداً بعد تعقيمها في 7 مناطق
منذ 31 دقيقة 1362
إصابة 6 أشخاص إثر تصادم مروري جنوب مكة
إصابة 6 أشخاص إثر تصادم مروري جنوب مكة
منذ 36 دقيقة 1551
أليغري قريب من خلافة زيدان في ريال مدريد
أليغري قريب من خلافة زيدان في ريال مدريد
منذ 41 دقيقة 1465
"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 60 سنة وأكثر
"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 60 سنة وأكثر
منذ 47 دقيقة 1917
رجل يحتفظ بجثة زوجته 12 عامًا ولقاح "كورونا" يكشفه
رجل يحتفظ بجثة زوجته 12 عامًا ولقاح "كورونا" يكشفه
منذ 51 دقيقة 860