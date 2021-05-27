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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 17 مسجداً بعد تعقيمها في 7 مناطق

منذ 31 دقيقة
1362
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 17 مسجداً بعد تعقيمها في 7 مناطق

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 17 مسجداً بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 7 مناطق بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 110 يوماً 1388 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي 7 مساجد في منطقة القصيم، و 3 مساجد في منطقة الرياض، ومسجدين في كل من مناطق المدينة المنورة والباحة، ومسجد واحد في كل من مناطق مكة المكرمة والشرقية وعسير.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وزارة الشؤون الإسلامية
فيروس كورونا
المصلين

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