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أليغري قريب من خلافة زيدان في ريال مدريد

منذ 41 دقيقة
1463
أليغري قريب من خلافة زيدان في ريال مدريد

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية أن إدارة ريال مدريد تبحث التعاقد مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري خلفا للفرنسي زين الدين زيدان الذي أخبر الإدارة بقراره الرحيل يوم الأربعاء.

وذكرت التقاير أن إدارة ريال مدريد اختارت المدرب السابق لميلان ويوفنتوس وفي طريقها للإعلان رسميا عن التعاقد معه في الأيام القادمة بعدما قطعت المفاوضات شوطا كبيرا.

وأضافت أن ماسيميليانو أليغري غامر بمستقبله من أجل ريال مدريد حيث كان عليه انتظار قرار الفرنسي زين الدين زيدان الذي كان استمراره أولوية بالنسبة لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وإدارته.

وتابعت التقارير إن خيار أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الذي غادر منصبه مستبعد من طرف ريال مدريد رغم الشائعات التي انتشرت في الساعات الأخيرة لعدم موافقة إدارة الفريق على شروطه لكونه سيطالب بتغييرات كبيرة في الفريق.

ريال مدريد
زيدان
أليغري

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