إصابة 6 أشخاص إثر تصادم مروري جنوب مكة

مكة المكرمة (صدى):
وقع حادث مروري على طريق البيضاء جنوب مكة المكرمة، أمس الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.
تفصيلا؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مساء أمس الأربعاء، بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في خط الساحل بعد نقطة البيضاء في اتجاه يلملم، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية.
وعند وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 6 إصابات؛ إصابة خطرة، وخمس إصابات متوسطة الخطورة، وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلوا إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.