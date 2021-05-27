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إصابة 6 أشخاص إثر تصادم مروري جنوب مكة

منذ 36 دقيقة
1551
إصابة 6 أشخاص إثر تصادم مروري جنوب مكة

مكة المكرمة (صدى):
وقع حادث مروري على طريق البيضاء جنوب مكة المكرمة، أمس الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

تفصيلا؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مساء أمس الأربعاء، بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في خط الساحل بعد نقطة البيضاء في اتجاه يلملم، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية.

وعند وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 6 إصابات؛ إصابة خطرة، وخمس إصابات متوسطة الخطورة، وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلوا إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.

مكة المكرمة
حادث مروري

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلطان
جعل من يوالي الأترك يلاقي الخسران
د محمد ماجد بخش
بموت من غير بيت عسى الله يكرمني من فضله إنه جواد كريم
برنس
باذن الله تعالى ياخذها السكرى غصب عن كل خشمك ياطاقيه تعرف غصب
د محمد ماجد بخش
أنا منتظر يزوروني .. قهوة شاهي عصير اللي يبون ما عندي مؤسسة لكن معي العنوان الوطني يا هلا بالضيف يا هلا بالغالي أنتم تخدمونا...
سامي الحربي
كان بلغتوا المرور وهو يقوم بالواجب. ولا تعرضين نفسك لاهطر يا وخيتي

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