بالفيديو.. لاعب يرفض استبداله في الدوري المصري

ماجد محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو، مهاجم نادي البنك الأهلي المصري، محمود قاعود، يرفض الخروج من الملعب، متجاهلًا تعليمات مدربه، خالد جلال، عندما طلب استبداله.
وجاء ذلك خلال مواجهة فريقه لنادي سموحة، أمس الأربعاء، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وظهر اللاعب في الفيديو وهو يشير بيده برفضه قرار الاستبدال، وحاول قائد الفريق عاصم صلاح إقناعه بالانصياع لقرار المدرب بالخروج لكنه فشل.
ويذكر أن مدرب البنك الأهلي، قرر عقب انتهاء المباراة وقف اللاعب لأجل غير مسمى، واستبعاده من التدريب الجماعي وتغريمه 150 ألف جنيه مصري.