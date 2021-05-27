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بالفيديو.. لاعب يرفض استبداله في الدوري المصري

منذ ساعة
2135
بالفيديو.. لاعب يرفض استبداله في الدوري المصري

ماجد محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو، مهاجم نادي البنك الأهلي المصري، محمود قاعود، يرفض ‏الخروج من الملعب، متجاهلًا تعليمات مدربه، خالد جلال، ‏عندما طلب استبداله.

وجاء ذلك خلال مواجهة فريقه لنادي سموحة، أمس ‏‏الأربعاء، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم‎.‎

وظهر اللاعب في الفيديو وهو يشير بيده برفضه قرار الاستبدال، ‏وحاول قائد الفريق عاصم صلاح إقناعه بالانصياع لقرار ‏المدرب بالخروج لكنه فشل.

ويذكر أن مدرب البنك الأهلي، قرر عقب انتهاء المباراة وقف اللاعب ‏لأجل غير مسمى، واستبعاده من التدريب الجماعي وتغريمه ‏‏150 ألف جنيه مصري.

الأهلي
الدوري المصري
محمود قاعود

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلطان
جعل من يوالي الأترك يلاقي الخسران
برنس
باذن الله تعالى ياخذها السكرى غصب عن كل خشمك ياطاقيه تعرف غصب
د محمد ماجد بخش
أنا منتظر يزوروني .. قهوة شاهي عصير اللي يبون ما عندي مؤسسة لكن معي العنوان الوطني يا هلا بالضيف يا هلا بالغالي أنتم تخدمونا...
سامي الحربي
كان بلغتوا المرور وهو يقوم بالواجب. ولا تعرضين نفسك لاهطر يا وخيتي
د محمد ماجد بخش
ودي وما ودي ووده وما وده

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