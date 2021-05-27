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"الطيران المدني" تُصدر الرخصة التشغيلية لـ "أكاديمية إنفينيتي للطيران"

منذ ساعة
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"الطيران المدني" تُصدر الرخصة التشغيلية لـ "أكاديمية إنفينيتي للطيران"

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني أمس، الرخصة التشغيلية للشركة اللامحدودة للطيران (أكاديمية إنفينيتي للطيران)، كمركز تدريب طيران مُرخص بالعمل داخل المملكة.

وجرى التسليم بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج في مقر الهيئة بالرياض، حيث مثل الهيئة مساعد الرئيس لمعايير الطيران الكابتن سليمان المحيميدي، فيما مثل الأكاديمية الرئيس التنفيذي للأكاديمية عبدالناصر بن محمد الخريف.

وتركز الرخص التشغيلية للهيئة (GACAR - 143) على تدريب مهندسي الطائرة والمرحلين الجويين وأعضاء طاقم الطائرة وتأهيلهم للعمل بشركات الطيران المعتمدة من الهيئة.

وتأتي هذه الرخص التشغيلية التي وقعت من الهيئة لأكاديمية "إنفينيتي" بهدف ضمان سلامة وجودة برامج التدريب وأنشطة الطيران داخل المملكة، وفي إطار تطبيق الشراكات النوعية التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني مع الجهات كافة؛ لتعزيز قدرات قطاع الطيران ورفع كفاءة الأداء بما يخدم رؤية المملكة 2030 ويصب في تحقيق استراتيجية قطاع الطيران المدني.

الطيران المدني
أكاديمية إنفينيتي للطيران

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أحدث التعليقات

برنس
باذن الله تعالى ياخذها السكرى غصب عن كل خشمك ياطاقيه تعرف غصب
د محمد ماجد بخش
أنا منتظر يزوروني .. قهوة شاهي عصير اللي يبون ما عندي مؤسسة لكن معي العنوان الوطني يا هلا بالضيف يا هلا بالغالي أنتم تخدمونا...
سامي الحربي
كان بلغتوا المرور وهو يقوم بالواجب. ولا تعرضين نفسك لاهطر يا وخيتي
د محمد ماجد بخش
ودي وما ودي ووده وما وده
د محمد ماجد بخش
قال العرفج قال لي الكثير على مواقع التواصل أنهم يقلدوك ولكن القصد من المسلسلات الضحك والفكاهة، وأنا سعيد بالمقطع لأن القصد منه التشجيع على...

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