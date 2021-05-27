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التحالف: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون

منذ ساعة
1842
التحالف: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول بتحالف دعم الشرعية في اليمن: "بأنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون، وأن ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي.

وأضاف أن الجهد الإماراتي الحالي يتركز مع قوات التحالف في التصدي جواً للمليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب، مؤكداً أن احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف."

اليمن
الإمارات
"تحالف دعم الشرعية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128242
منذ 3 دقائق
طيب ..

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أحدث التعليقات

برنس
باذن الله تعالى ياخذها السكرى غصب عن كل خشمك ياطاقيه تعرف غصب
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
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