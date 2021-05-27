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أمانة عسير تضبط مستودعا للتمور الفاسدة قبل تسويقها بمدينة أبها

منذ 16 دقيقة
1369
أمانة عسير تضبط مستودعا للتمور الفاسدة قبل تسويقها بمدينة أبها

أبها (صدى):
ضبطت الفرق الرقابية في أمانة منطقة عسير أحد المستودعات في سوق الخضار المركزي بمدينة أبها بعد أن حوله عدد من العمالة الوافدة إلى مستودع للتمور .

وأوضحت أمانة منطقة عسير بأن الفرق الرقابية وخلال جولاتها اليومية ضبطت أحد المستودعات المخالفة، و تم تفتيش الموقع و الذي اتضح وجود كميات ضخمة من التمور الفاسدة و التي كانت مجهزة لتسويقها .

وأضافت بأنه تم رصد عدم توفر الاشتراطات اللازمة للتخزين والتعبئة، فضلاً عن سوء النظافة في الموقع، مبينًا أن الكميات التي تم ضبطها في الموقع تقدر بنحو 3219 كجم من التمور الفاسدة.

وأشارت إلى أن المضبوطات تم اتلافها فورا لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما تم غلق الموقع وتسليم العمالة لوحدة الضبط لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

أبها
أمانة عسير
مستودع للتمور

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اللهم أصلح أحوال المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
الذوق الرفيع
الله يكون في عون الشعب اللبناني المغلوب على أمره، الله يفرج له ممن جعل لبنان يصل لهذه الحالة المتردية وأولهم حزب الشيطان الذي ما...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه ..

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