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بالفيديو.. وزير السياحة: بدأ الإعداد لمرحلة ما بعد كورونا

منذ 31 دقيقة
1599
بالفيديو.. وزير السياحة: بدأ الإعداد لمرحلة ما بعد كورونا

الرياض (صدى):
أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن الحديث بدأحول مرحلة ما بعد الجائحة مؤكدا ضرورة التعلم من الأزمة لبناء قطاع اقوى مع التشديد على التوسع في السياحة الصديقة للبيئة.

وذكر الخطيب لقناة " العربية " أن القطاع السياحي خسر 60 مليون موظف و75% من مساهمته في الاقتصاد العالمي، وفي المرحلة المقبلة سيظل التحدي الأكبر أمام انتعاش القطاع هو توحيد بروتوكولات السفر دولياً.

وأكد على وجود دعم كامل من قيادة المملكة لاستراتيجية السياحة التي تستهدف رفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن عام 2020 مكن السعوديين من الاستمتاع باكتشاف الوجهات السياحية المحلية، مؤكدًا أن هناك ضرورة لتغيير العديد من العوامل في قطاع السياحة العالمي، وزيادة مرونة القطاع وصلابته أكثر في مواجهة أزمات قد تحدث لاحقاً.

كورونا
أحمد الخطيب
وزير السياحة

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اللهم أصلح أحوال المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
الذوق الرفيع
الله يكون في عون الشعب اللبناني المغلوب على أمره، الله يفرج له ممن جعل لبنان يصل لهذه الحالة المتردية وأولهم حزب الشيطان الذي ما...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه ..

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