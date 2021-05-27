نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

السماح بسماعة خارجية للصفوف الممتدة خارج المسجد في المدينة المنورة

منذ 36 دقيقة
1629
السماح بسماعة خارجية للصفوف الممتدة خارج المسجد في المدينة المنورة

نايف السالم (صدى):
قررت الشؤون الإسلامية في المدينة المنورة ، السماح بسماعة خارجية للصفوف الممتدة خارج المساجد وقت صلاة الجمعة وإغلاقها بعد ذلك

وقالت إدارة المساجد في الشؤون الإسلامية في المدينة المنورة أن التوجيه جاء بناء على عدد من الاستفسارات حول الصفوف التي تمتد لخارج المسجد وطرق إبلاغهم، بحسب الوطن

وتضمن البيان الصادر من إدارة المساجد " قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة,والسماح بتركيب سماعة خارجية في المكان الذي يُصلى به خارج المسجد، وتغلق في غيرها من الصلوات مع التأكيد على فتح النوافذ والأبواب الخارجية"

المدينة المنورة
الشؤون الإسلامية
سماعة خارجية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128238
منذ 8 دقائق
خير ان شاء الله ..
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8087
منذ 4 دقائق
اللهم أصلح أحوال المسلمين

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اللهم أصلح أحوال المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
الذوق الرفيع
الله يكون في عون الشعب اللبناني المغلوب على أمره، الله يفرج له ممن جعل لبنان يصل لهذه الحالة المتردية وأولهم حزب الشيطان الذي ما...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه ..

أخر الأخبار

ارتفاع الصادرات غير البترولية للمملكة بنسبة 23.1% والواردات بنسبة 4.0%
ارتفاع الصادرات غير البترولية للمملكة بنسبة 23.1% والواردات بنسبة 4.0%
منذ 6 دقائق 1244
أمانة عسير تضبط مستودعا للتمور الفاسدة قبل تسويقها بمدينة أبها
أمانة عسير تضبط مستودعا للتمور الفاسدة قبل تسويقها بمدينة أبها
منذ 16 دقيقة 1363
بالفيديو.. وزير السياحة: بدأ الإعداد لمرحلة ما بعد كورونا
بالفيديو.. وزير السياحة: بدأ الإعداد لمرحلة ما بعد كورونا
منذ 31 دقيقة 1594
السماح بسماعة خارجية للصفوف الممتدة خارج المسجد في المدينة المنورة
السماح بسماعة خارجية للصفوف الممتدة خارج المسجد في المدينة المنورة
منذ 36 دقيقة 1629
بالفيديو.. "العرفج" يعلق على تقليد الفنان عبدالمجيد الرهيدي له
بالفيديو.. "العرفج" يعلق على تقليد الفنان عبدالمجيد الرهيدي له
منذ 40 دقيقة 2048
فيديو مسرب من داخل لجان الانتخابات السورية يظهر كيف تزور الأصوات لصالح بشار
فيديو مسرب من داخل لجان الانتخابات السورية يظهر كيف تزور الأصوات لصالح بشار
منذ 51 دقيقة 1967
"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية خلال الإجازة الصيفية والسفر
"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية خلال الإجازة الصيفية والسفر
منذ 56 دقيقة 1654
إزاحة الستار عن سيارة بي إم دبليو M4 العصرية
إزاحة الستار عن سيارة بي إم دبليو M4 العصرية
منذ ساعة 1286
فيديو لفتاة مشهورة تشرب البيرة في إحدى المطاعم يثير الجدل
فيديو لفتاة مشهورة تشرب البيرة في إحدى المطاعم يثير الجدل
منذ ساعة 1471
المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن قمح
المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن قمح
منذ ساعة 1637