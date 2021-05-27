السماح بسماعة خارجية للصفوف الممتدة خارج المسجد في المدينة المنورة

نايف السالم (صدى):
قررت الشؤون الإسلامية في المدينة المنورة ، السماح بسماعة خارجية للصفوف الممتدة خارج المساجد وقت صلاة الجمعة وإغلاقها بعد ذلك
وقالت إدارة المساجد في الشؤون الإسلامية في المدينة المنورة أن التوجيه جاء بناء على عدد من الاستفسارات حول الصفوف التي تمتد لخارج المسجد وطرق إبلاغهم، بحسب الوطن
وتضمن البيان الصادر من إدارة المساجد " قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة,والسماح بتركيب سماعة خارجية في المكان الذي يُصلى به خارج المسجد، وتغلق في غيرها من الصلوات مع التأكيد على فتح النوافذ والأبواب الخارجية"