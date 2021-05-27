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"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية خلال الإجازة الصيفية والسفر

منذ 56 دقيقة
1654
"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية خلال الإجازة الصيفية والسفر

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الإجتماعي للحد من إنتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

‏ وسجلت " الصحة " أمس الأربعاء 1320 حالة مؤكدة وتعافي 873 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10023 حالة منها 1348 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 444780 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 427462 حالة ، مشيرة إلى تسجيل 17حالة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة (7295) حالة - رحمهم الله - فيما تم إجراء 93145 فحصاً مخبرياً .

ونصحت " الصحة " الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الصحة
التدابير الوقائية
الإجازة الصيفية

التعليقات

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اللهم أصلح أحوال المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
الذوق الرفيع
الله يكون في عون الشعب اللبناني المغلوب على أمره، الله يفرج له ممن جعل لبنان يصل لهذه الحالة المتردية وأولهم حزب الشيطان الذي ما...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه ..

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