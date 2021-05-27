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فيديو مسرب من داخل لجان الانتخابات السورية يظهر كيف تزور الأصوات لصالح بشار

منذ 51 دقيقة
1967
فيديو مسرب من داخل لجان الانتخابات السورية يظهر كيف تزور الأصوات لصالح بشار

دمشق (صدى):
شهدت الانتخابات التي أجراها نظام بشار أسد في سوريا العديد من عمليات التزوير لحسمها لصالح الرئيس السوري المنتهية ولايته.

وأظهر مقطع فيديو مسرب قيام أحد الموظفين القائمين على متابعة اللجان بالإدلاء في الانتخابات نيابة عن الناخبين بعد جمع بياناتهم، لحسم الانتخابات لصالح بشار الأسد.

وبين الفيديو لحظة تدوين الموظف في ورقة الاقتراع الخاصة باختيار المرشح ثم يقوم بإعطائها مرة أخرى للناخب ليضعها داخل الصندوق

يذكر أن عدة دول غربية استبقت نتائج الانتخابات المزورة وأصدرت بيانا مشتركا لوزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أكدت فيه أن الانتخابات التي ستجرى في سوريا في 26 مايو لن تكون انتخابات حرّة ولا نزيهة.

سوريا
الانتخابات
بشار أسد

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اللهم أصلح أحوال المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
الذوق الرفيع
الله يكون في عون الشعب اللبناني المغلوب على أمره، الله يفرج له ممن جعل لبنان يصل لهذه الحالة المتردية وأولهم حزب الشيطان الذي ما...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه ..

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