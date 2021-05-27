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المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن قمح

منذ ساعة
1637
المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن قمح

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم طرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد كمية (720) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (يوليو – سبتمبر2021).

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على (12) باخرة بواقع (4) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(4) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(4) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وبين معاليه أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح، حيث قامت المؤسسة بداية هذا العام بترسية توريد كمية (650) ألف طن، فيما تقوم المؤسسة حاليا باستقبال كميات القمح المحلي الذي بدأ موسم استلامه في 4 أبريل 2021 وممتد حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يعزز المخزونات المحلية.

المملكة
المؤسسة العامة للحبوب
قمح

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اللهم أصلح أحوال المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
الذوق الرفيع
الله يكون في عون الشعب اللبناني المغلوب على أمره، الله يفرج له ممن جعل لبنان يصل لهذه الحالة المتردية وأولهم حزب الشيطان الذي ما...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه ..

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