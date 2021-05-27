نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أول تعليق من السفير الإماراتي في أمريكا على احتمال إقامة بكين قاعدة عسكرية بأبوظبي

منذ 31 دقيقة
1679
أول تعليق من السفير الإماراتي في أمريكا على احتمال إقامة بكين قاعدة عسكرية بأبوظبي

أبو ظبي (صدى):
علق السفير الإماراتي في أمريكا يوسف العتيبة على القلق الأمريكي من تنامي العلاقات العسكرية الإماراتية الصينية وصولا إلى ما قيل إنها مؤشرات على احتمال إقامة بكين قاعدة عسكرية في أبوظبي.

وقال العتيبة إن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها سجل حافل ومتسق في حماية التكنولوجيا العسكرية الأمريكية، سواء في التحالفات التي خدمنا فيها جنبا إلى جنب مع الجيش الأمريكي، أو داخل الإمارات، حيث تم نشر مجموعة واسعة من الأصول العسكرية الأمريكية الحساسة لسنوات عديدة"،صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وقال المسؤولين الأمريكيين صرحوا أن بوادر توسيع العلاقات بين بكين وأبوظبي تلقي بظلالها على صفقات أسلحة مثل مقاتلات إف 35، حيث تسعى واشنطن للحصول على ضمانات، بما في ذلك أن الإمارات لن تسمح للصينيين أو غيرهم بالوصول إلى أحدث تقنيات الحرب الأمريكية.

وأضاف مسؤول آخر إن الولايات المتحدة أبلغت الإمارات أن السماح للصين بإنشاء قاعدة عسكرية سيعطل اتفاق بيع الأسلحة، لكن المسؤول أوضح أن المشكلة تكمن في أن واشنطن وأبو ظبي قد لا تتفقان على ما يشكل

قاعدة.

بكين
أبوظبي
قاعدة عسكرية
السفير الإماراتي في أمريكا
العلاقات العسكرية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
؟؟
طيب حضرتكم ماتكلمتو عن الاختبارات متي تبدأ ومتى تنتهى
عبدالله أبو البرانيط
سؤال المليون دولار ما هو الدليل الشرعي على وجوب القتل تعزيرًا؟ اللي يجاوب صح له برنيطة
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات ممتازه ..
زعيم للأبد
اللهم اشفيه وارفع عنه وجميع مرضى المسلمين يامجيب المضطرين..

أخر الأخبار

المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن قمح
المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن قمح
منذ دقيقتين 1090
حذف أغنية " انساي " من يوتيوب بسبب خلاف بين محمد رمضان وسعد لمجرد
حذف أغنية " انساي " من يوتيوب بسبب خلاف بين محمد رمضان وسعد لمجرد
منذ 6 دقائق 96
 شاهد.. صور صادمة لجثث أطفال ملقاة على شواطئ ليبيا
 شاهد.. صور صادمة لجثث أطفال ملقاة على شواطئ ليبيا
منذ 11 دقيقة 1589
تراجع أسعار النفط “برنت” عند 68.58 دولار
تراجع أسعار النفط “برنت” عند 68.58 دولار
منذ 22 دقيقة 1318
عند اختيارك فاكهة الموز الأصفر أم الأخضر تفضلين
عند اختيارك فاكهة الموز الأصفر أم الأخضر تفضلين
منذ 27 دقيقة 1297
أول تعليق من السفير الإماراتي في أمريكا على احتمال إقامة بكين قاعدة عسكرية بأبوظبي
أول تعليق من السفير الإماراتي في أمريكا على احتمال إقامة بكين قاعدة عسكرية بأبوظبي
منذ 31 دقيقة 1679
هبوط أسعار الذهب اليوم
هبوط أسعار الذهب اليوم
منذ 42 دقيقة 1507
القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية
القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية
منذ 47 دقيقة 1522
السلطات الأمريكية توافق على استخدام دواء جديد لعلاج كورونا
السلطات الأمريكية توافق على استخدام دواء جديد لعلاج كورونا
منذ 55 دقيقة 1669
إحدى حواري الرياض في السبعينات الهجرية
إحدى حواري الرياض في السبعينات الهجرية
منذ ساعة 666