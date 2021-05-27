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القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية

منذ 47 دقيقة
1522
القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
جمهورية أذربيجان

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
؟؟
طيب حضرتكم ماتكلمتو عن الاختبارات متي تبدأ ومتى تنتهى
عبدالله أبو البرانيط
سؤال المليون دولار ما هو الدليل الشرعي على وجوب القتل تعزيرًا؟ اللي يجاوب صح له برنيطة
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات ممتازه ..
زعيم للأبد
اللهم اشفيه وارفع عنه وجميع مرضى المسلمين يامجيب المضطرين..

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