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السلطات الأمريكية توافق على استخدام دواء جديد لعلاج كورونا

منذ 54 دقيقة
1669
السلطات الأمريكية توافق على استخدام دواء جديد لعلاج كورونا

واشنطن (صدى):
أعلنت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية، عن موافقتها على الاستخدام الطارئ لدواء Sotrovimab لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وذكرت الإدارة في بيان لها، أن الدواء مبني على الأجسام المضادة الوحيدة النسيلة، وهو مخصص لعلاج الإصابات الخفيفة والمتوسطة بكوفيد 19.

وأشارت إلى أنه صالح للاستخدام لعلاج البالغين والأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 12 سنة، وبوزن لا يقل عن 40 كغم.

وأوضحت أن فاعلية الدواء لا تزال قيد الأبحاث، ولم تتم الموافقة على استخدامه للأشخاص الذين استدعت حالتهم نقلهم إلى المستشفى بعد إصابتهم بكورونا، أو وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

كورونا
السلطات الأمريكية
دواء كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
؟؟
طيب حضرتكم ماتكلمتو عن الاختبارات متي تبدأ ومتى تنتهى
عبدالله أبو البرانيط
سؤال المليون دولار ما هو الدليل الشرعي على وجوب القتل تعزيرًا؟ اللي يجاوب صح له برنيطة
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات ممتازه ..
زعيم للأبد
اللهم اشفيه وارفع عنه وجميع مرضى المسلمين يامجيب المضطرين..

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