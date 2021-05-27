السلطات الأمريكية توافق على استخدام دواء جديد لعلاج كورونا

واشنطن (صدى):
أعلنت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية، عن موافقتها على الاستخدام الطارئ لدواء Sotrovimab لعلاج المصابين بفيروس كورونا.
وذكرت الإدارة في بيان لها، أن الدواء مبني على الأجسام المضادة الوحيدة النسيلة، وهو مخصص لعلاج الإصابات الخفيفة والمتوسطة بكوفيد 19.
وأشارت إلى أنه صالح للاستخدام لعلاج البالغين والأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 12 سنة، وبوزن لا يقل عن 40 كغم.
وأوضحت أن فاعلية الدواء لا تزال قيد الأبحاث، ولم تتم الموافقة على استخدامه للأشخاص الذين استدعت حالتهم نقلهم إلى المستشفى بعد إصابتهم بكورونا، أو وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.