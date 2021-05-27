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إحدى حواري الرياض في السبعينات الهجرية
منذ ساعة
659
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
؟؟
طيب حضرتكم ماتكلمتو عن الاختبارات متي تبدأ ومتى تنتهى
عبدالله أبو البرانيط
سؤال المليون دولار ما هو الدليل الشرعي على وجوب القتل تعزيرًا؟ اللي يجاوب صح له برنيطة
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات ممتازه ..
زعيم للأبد
اللهم اشفيه وارفع عنه وجميع مرضى المسلمين يامجيب المضطرين..
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