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وزير الرياضة يعلق على إقرار مادة " الدفاع عن النفس " ضمن المناهج

منذ ساعة
1941
وزير الرياضة يعلق على إقرار مادة " الدفاع عن النفس " ضمن المناهج

نواف السالم (صدى):
أكد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على أن إقرار وزارة التعليم منهج رياضة الدفاع عن النفس ضمن المناهج الدراسية في العام الدراسي المقبل، يعزز القيم الرياضية والصحية.

وقال وزير الرياضة إن تطبيق التقويم الدراسي الجديد يعد مرحلة تاريخية لتطوير المناهج والخطط الدراسية.

وأشار إلى أن إقرار هذه المادة سيسهم كذلك في اكتساب مهارات أساسية للطلاب، واستثمار يومهم الدراسي بكل نشاط وحيوية من خلال الفصول الثلاثة في العام الدراسي.

ويذكر أن وزارة التعليم قد أعلنت عن تطوير المناهج الدراسية الحالية، وإضافة مواد جديدة هي: المهارات الرقمية، والتفكير الناقد، المهارات الحياتية والأسرية، إضافةً إلى مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس.

 

وزارة التعليم
الدفاع عن النفس
وزير الرياضة

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 514
منذ 6 دقائق
يمكن انهم تاثرو بلافلام الصينيه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
؟؟
طيب حضرتكم ماتكلمتو عن الاختبارات متي تبدأ ومتى تنتهى
عبدالله أبو البرانيط
سؤال المليون دولار ما هو الدليل الشرعي على وجوب القتل تعزيرًا؟ اللي يجاوب صح له برنيطة
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات ممتازه ..
زعيم للأبد
اللهم اشفيه وارفع عنه وجميع مرضى المسلمين يامجيب المضطرين..

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