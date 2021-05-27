جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تكشف تفاصيل ابتكار نظام لتبريد الألواح الشمسية

الرياض (صدى):
أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست"، عن ابتكار نظام لتبريد الألواح الشمسية، وتحسين كفاءتها بنسبة تصل إلى 20%، فضلا عن أنه لا يحتاج إلى مصدر طاقة خارجي لتشغيله.
وقالت الجامعة أن النظام الذي ابتكره فريق بحثي، بقيادة أستاذ علوم وهندسة البيئة بالجامعة، البروفيسور بينج وانج، يعتمد على مادة الهلام القادرة على امتصاص الماء من الهواء الرطب ليلًا، ثم إطلاق ذلك الماء مع ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار .
وأضافت الجامعة أن التقنيات التقليدية التي تُستخدم حاليًا في عملية التبريد تستهلك في الغالب كميات من الطاقة تزيد على ما يمكن استعادته عن طريق عمليات تعزيز الكفاءة، لذلك ابتكر باحثوها هذا النظام الجديد في التبريد.
وأشارت الجامعة إلى أن هذه التقنية تتميز بقدرتها على التكيُّف بسهولة مع مستويات ونطاقات مختلفة؛ فضلا عن إمكانية تصنيعها بحجمٍ صغير يصل إلى عدة ملليمترات للأجهزة الإلكترونية، أو بأحجام أكبر لأغراض التبريد السلبي لمحطات توليد الطاقة، كما ساهمت في تقليل درجة حرارة اللوح الشمسي بمقدار 10 درجات مئوية.