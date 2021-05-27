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العدل: إلغاء الاختصاص المكاني للصكوك الصادرة من مكة والمدينة

منذ 40 دقيقة
1781
العدل: إلغاء الاختصاص المكاني للصكوك الصادرة من مكة والمدينة

الرياض (صدى):
وجّهت وزارة العدل بإلغاء الاختصاص المكاني للصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بعدما كانتا مستثناتين من ذلك.

وتضمن التوجيه أن الاستثناء صادر من قبل بشأن مكة والمدينة من إلغاء الاختصاص المكاني لعمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن، حيث تضمن توصية بإلغاء هذا الاستثناء بناء على ما تم من تقييم للمرحلة السابقة.

ويذكر أن الوزارة قد وضعت مجموعة من الضوابط لتطبيق إلغاء الاختصاص المكاني، منها أن تكون الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار.

مكة
وزارة العدل
صكوك

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أحدث التعليقات

فار نجد شوه سمعتنا
لن يضيع عند الله شيء وسنشاهدها باذن الله بأم عيوننا وما ذلك على الله بعزيز
النشمي
اذكرالمكان واعتقد هذا بالخبر بالمنطقة الشرقية
المهم
عند بقاله
kkkk
صادق بس مكتوب له رزق
kkkk
دايم ذالاصيفر مشاكل في مشاكل يبون يفوزون بلقوه شي مخزي

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