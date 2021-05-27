نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تجمع الشباب قديما عند البقالة

منذ ساعة
1096
تجمع الشباب قديما عند البقالة

التعليقات

المهم
المهم عدد التعليقات : 342
منذ 12 دقيقة
عند بقاله
النشمي
النشمي عدد التعليقات : 508
منذ 51 ثانية
اذكرالمكان واعتقد هذا بالخبر بالمنطقة الشرقية

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

فار نجد شوه سمعتنا
لن يضيع عند الله شيء وسنشاهدها باذن الله بأم عيوننا وما ذلك على الله بعزيز
النشمي
اذكرالمكان واعتقد هذا بالخبر بالمنطقة الشرقية
المهم
عند بقاله
kkkk
صادق بس مكتوب له رزق
kkkk
دايم ذالاصيفر مشاكل في مشاكل يبون يفوزون بلقوه شي مخزي

أخر الأخبار

زرقة الجلد تحت العينين يشير إلى مشكلات صحية في الجسم
زرقة الجلد تحت العينين يشير إلى مشكلات صحية في الجسم
منذ 11 دقيقة 1161
جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تكشف تفاصيل ابتكار نظام لتبريد الألواح الشمسية
جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تكشف تفاصيل ابتكار نظام لتبريد الألواح الشمسية
منذ 16 دقيقة 1334
سمية الخشاب: ريم البارودي طلبت مني أن أسامحها
سمية الخشاب: ريم البارودي طلبت مني أن أسامحها
منذ 26 دقيقة 277
العدل: إلغاء الاختصاص المكاني للصكوك الصادرة من مكة والمدينة
العدل: إلغاء الاختصاص المكاني للصكوك الصادرة من مكة والمدينة
منذ 40 دقيقة 1776
الصحة توضح تأثير فيروس كورونا على مرضى السكري
الصحة توضح تأثير فيروس كورونا على مرضى السكري
منذ 43 دقيقة 1653
طيار ينام أثناء القيادة ويتجاوز المطار
طيار ينام أثناء القيادة ويتجاوز المطار
منذ 50 دقيقة 600
الشاب محمد بن هادي عسيري يحتفل بزفافه
الشاب محمد بن هادي عسيري يحتفل بزفافه
منذ ساعة 1374
تجمع الشباب قديما عند البقالة
تجمع الشباب قديما عند البقالة
منذ ساعة 1096
مصر تتأهب للفطر الأسود
مصر تتأهب للفطر الأسود
منذ ساعة 2049
رئيس التعاون: لن نتنازل عن كأس الملك
رئيس التعاون: لن نتنازل عن كأس الملك
منذ ساعة 1821