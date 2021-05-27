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تجمع الشباب قديما عند البقالة
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التعليقات
المهم
عدد التعليقات : 342
منذ 12 دقيقة
عند بقاله
النشمي
عدد التعليقات : 508
منذ 51 ثانية
اذكرالمكان واعتقد هذا بالخبر بالمنطقة الشرقية
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أحدث التعليقات
فار نجد شوه سمعتنا
لن يضيع عند الله شيء وسنشاهدها باذن الله بأم عيوننا وما ذلك على الله بعزيز
النشمي
اذكرالمكان واعتقد هذا بالخبر بالمنطقة الشرقية
المهم
عند بقاله
kkkk
صادق بس مكتوب له رزق
kkkk
دايم ذالاصيفر مشاكل في مشاكل يبون يفوزون بلقوه شي مخزي
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