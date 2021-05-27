مصر تتأهب للفطر الأسود

القاهرة (صدى):
بدأت مصر في اتخاذ خطوة أولى استعدادا لاستقبال حالات مصابة بعدوى "الفطر الأسود"، وذلك بتجهيز غرف خاصة لعزل المصابين بتلك العدوى.
وصرح وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح، الدكتور محمد علي، بأنه حتى الآن لم تستقبل مصر أي حالات مصابة بهذا المرض.
وأشار إلى أنه تم تلقي تعليمات من وزارة الصحة لتجهيز أول غرفة لعزل المصابين بالفطر الأسود في مصر، وتعزيزها بكافة المستلزمات الطبية اللازمة، بحسب سكاي نيوز.
وأكد أن هذا الإجراء احترازي حال ظهور حالات إصابة بهذا المرض، وعزل اي حالة اشتباه على الفور.