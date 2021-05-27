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مصر تتأهب للفطر الأسود

منذ ساعة
2047
مصر تتأهب للفطر الأسود

القاهرة (صدى):
بدأت مصر في اتخاذ خطوة أولى استعدادا لاستقبال حالات مصابة بعدوى "الفطر الأسود"، وذلك بتجهيز غرف خاصة لعزل المصابين بتلك العدوى.

وصرح وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح، الدكتور محمد علي، بأنه حتى الآن لم تستقبل مصر أي حالات مصابة بهذا المرض.

وأشار إلى أنه تم تلقي تعليمات من وزارة الصحة لتجهيز أول غرفة لعزل المصابين بالفطر الأسود في مصر، وتعزيزها بكافة المستلزمات الطبية اللازمة، بحسب سكاي نيوز.

وأكد أن هذا الإجراء احترازي حال ظهور حالات إصابة بهذا المرض، وعزل اي حالة اشتباه على الفور.

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أحدث التعليقات

فار نجد شوه سمعتنا
لن يضيع عند الله شيء وسنشاهدها باذن الله بأم عيوننا وما ذلك على الله بعزيز
النشمي
اذكرالمكان واعتقد هذا بالخبر بالمنطقة الشرقية
المهم
عند بقاله
kkkk
صادق بس مكتوب له رزق
kkkk
دايم ذالاصيفر مشاكل في مشاكل يبون يفوزون بلقوه شي مخزي

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