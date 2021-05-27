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رئيس التعاون: لن نتنازل عن كأس الملك

منذ 12 دقيقة
1361
رئيس التعاون: لن نتنازل عن كأس الملك

نواف السالم (صدى):
صرح علي الشايعي، رئيس نادي التعاون، بأن فريقه لن يتنازل عن التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الحالي.

وقال الشايعي خلال برنامج "في المرمى": "التعاون لن يتنازل عن لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة الثانية في تاريخه".

وأعلن الشايعي، عن رصد مكافأة ضخمة للاعبي الفريق ، في حال التتويج باللقب، قائلا:"رجال سكري القصيم لن يقصروا للفوز بلقب كأس الملك".

ومن المقرر أن يلتقي التعاون والفيصلي مساء اليوم الخميس في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

التعاون
نادي التعاون
كأس الملك

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