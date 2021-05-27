الأمير خالد بن فهد ينهي ديون النصر ويتكفل بصفقتين أجنبيتين

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر أن العضو الذهبي لنادي النصر، الأمير خالد بن فهد، سيعلن خلال أول اجتماع شرفي يحضره، إنهاء أزمة ديون النادي.
وأوضحت المصادر أن الأمير خالد بن فهد سيتكفل أيضا بصفقتين للاعبين أجنبيين في الموسم المقبل، بحسب اليوم.
ومن المقرر إقامة الاجتماع الأول للأعضاء الذهبيين بالنصر، مساء السبت القادم، بقاعة الضيافة في ملعب مرسول بارك، على شرف الأمير خالد بن فهد.
يذكر أن النصر قد تم منعه من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب الديون التي تتراكم على النادي وعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.