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الأمير خالد بن فهد ينهي ديون النصر ويتكفل بصفقتين أجنبيتين

منذ 40 دقيقة
2204
الأمير خالد بن فهد ينهي ديون النصر ويتكفل بصفقتين أجنبيتين

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر أن العضو الذهبي لنادي النصر، الأمير خالد بن فهد، سيعلن خلال أول اجتماع شرفي يحضره، إنهاء أزمة ديون النادي.

وأوضحت المصادر أن الأمير خالد بن فهد سيتكفل أيضا بصفقتين للاعبين أجنبيين في الموسم المقبل، بحسب اليوم.

ومن المقرر إقامة الاجتماع الأول للأعضاء الذهبيين بالنصر، مساء السبت القادم، بقاعة الضيافة في ملعب مرسول بارك، على شرف الأمير خالد بن فهد.

يذكر أن النصر قد تم منعه من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب الديون التي تتراكم على النادي وعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11541
منذ 21 دقيقة
يا وعد النصر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11541
منذ 20 دقيقة
يا خالد النصر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11541
منذ 19 دقيقة
يا صباح الفرح للنصر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11541
منذ 19 دقيقة
يا أمل النصر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11541
منذ 18 دقيقة
احتمى النصر بك
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11541
منذ 17 دقيقة
اكتفى بك النصر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11541
منذ 17 دقيقة
سيغار منك الورد يا سيف النصر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11541
منذ 16 دقيقة
ستمضي بالصر من نصر لنصر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11541
منذ 14 دقيقة
كم من نصر لك في النصر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11541
منذ 14 دقيقة
يتيم هو العلم من دون أمثالك
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11541
منذ 13 دقيقة
فقير هو العلم من غيرك
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11541
منذ 13 دقيقة
عظيم هو الدور دورك
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49986
منذ 11 دقيقة
اوكي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11541
منذ 11 دقيقة
نشدتك بالله أن تأخذ بيد العلم للنصر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11541
منذ 10 دقائق
كثير أنت وحزيل في زمن فيه الإنكار والتنكر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11541
منذ 8 دقائق
الكل يحسب لوجودك في النصر فأنت للنصر نصر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11541
منذ 7 دقائق
رحم الله والديك ورفع قدرك
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11541
منذ 7 دقائق
يدك الأولى ويدك الطولى وأنت لها
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11541
منذ 6 دقائق
ومن كخالد بن فهد
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11541
منذ 5 دقائق
ومن مثلك في الرياضيين
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11541
منذ 4 دقائق
ليتنحى الجميع إن حضر خالد بن فهد
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11541
منذ 4 دقائق
لحن خالد يا سمو الأمير خالد
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11541
منذ 3 دقائق
أحبك النصر كما تحب
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11541
منذ دقيقتين
وفالك النصر والتوفيق ابن فهد
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11541
منذ دقيقة
لك النصر وأنت له

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د محمد ماجد بخش
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