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دراسة: معدل نوم السعوديين أقل من الطبيعي

منذ ساعة
1759
دراسة: معدل نوم السعوديين أقل من الطبيعي

علي القحطاني (صدى):
كشف استشاري طب النوم الدكتور سعد الشريف، عن نتائج دراسة سعودية حديثة، توصلت إلى أن متوسط نوم السعوديين البالغين 6 ساعات ونصف فقط، موضحا أن ذلك أقل من المعدل الطبيعي.

وقال الشريف خلال برنامج "الراصد" : "عدد الساعات الموصى بها يختلف حسب الفئة العمرية للإنسان، فحديثي الولادة يحتاجون من 14 إلى 17 ساعة نوم، وقد تصل لـ 20 ساعة".

وأشار إلى أن عدد ساعات النوم تقل تدريجيا مع تقدم الطفل في العمر، مضيفا: " في عمر من 3 سنوات إلى 5 سنوات يحتاج الطفل من 10 إلى 12 ساعة نوم".

وأضاف: "في المرحلة المتوسطة يحتاجون من 8 لـ 10 ساعات نوم، بينما يحتاج البالغون للنوم من 7 إلى 9 ساعات، فيما يحتاج الإنسان فوق الـ 60 عاما للنوم من 7 لـ 8 ساعات".

النوم
طب النوم

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