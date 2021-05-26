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" التجارة " تشهِّر بفرع شركة عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية

منذ ساعة
1547
" التجارة " تشهِّر بفرع شركة عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية

الرياض (صدى):
شهرت وزارة التجارة بفرع شركة تختص في تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية بمدينة نجران بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وذكرت الوزارة أن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بنجران نص على غرامة مالية ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المنشأة.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق ​"بلاغ تجاري" أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

نجران
وزارة التجارة
التجارة
المحكمة الجزائية بنجران

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