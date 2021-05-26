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خادم الحرمين يُجري اتصالاً هاتفيًّا بسلطان عُمان

منذ ساعة
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خادم الحرمين يُجري اتصالاً هاتفيًّا بسلطان عُمان

الرياض (صدى):
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم، بجلالة السلطان هيثم بن طارق بنتيمور سلطان عُمان.

وعبر - حفظه الله - خلال الاتصال عن تمنياته للسلطنة وللشعب العماني الشقيق التقدم والازدهار.

وقد أعرب جلالة سلطان عُمان عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، متمنياً له - حفظه الله - دوام الصحة والعافية ولشعب المملكة المزيد من التطور والتقدم.

كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
السلطان هيثم بن طارق بن تيمور

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