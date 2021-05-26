أمير الرياض ينوب عن خادم الحرمين الشريفين في نهائي كأس الملك غداً

نواف السالم (صدى):
تقام المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020-2021، التي ستجمع بين فريقي التعاون والفيصلي على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، يوم غدٍ الخميس، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وسوف يحضر أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.
ورفع وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، خالص الشكر والتقدير والعرفان باسم كل الرياضيين لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة لهذه المباراة.
ورحب وزير الرياضة بحضور أمير منطقة الرياض وتشريفه لهذه المناسبة الرياضية الكبرى، وتتويجه الفائزين في نهاية اللقاء، مقدمًا التهنئة لفريقي التعاون والفيصلي على وصولهما لهذه المباراة، ومتمنيًا في الوقت ذاته أن يقدم الفريقان مباراة مميزة تعكس تطور كرة القدم السعودية.