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أمير الرياض ينوب عن خادم الحرمين الشريفين في نهائي كأس الملك غداً

منذ ساعة
1781
أمير الرياض ينوب عن خادم الحرمين الشريفين في نهائي كأس الملك غداً

نواف السالم (صدى):
تقام المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020-2021، التي ستجمع بين فريقي التعاون والفيصلي على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، يوم غدٍ الخميس، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وسوف يحضر أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.

ورفع وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، خالص الشكر والتقدير والعرفان باسم كل الرياضيين لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة لهذه المباراة.

ورحب وزير الرياضة بحضور أمير منطقة الرياض وتشريفه لهذه المناسبة الرياضية الكبرى، وتتويجه الفائزين في نهاية اللقاء، مقدمًا التهنئة لفريقي التعاون والفيصلي على وصولهما لهذه المباراة، ومتمنيًا في الوقت ذاته أن يقدم الفريقان مباراة مميزة تعكس تطور كرة القدم السعودية.

التعاون
الفيصلي
خادم الحرمين الشريفين
أمير الرياض
نهائي كأس الملك

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11438
منذ 50 دقيقة
لصالح التعاون ٢/٠ ربما
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2018
منذ 20 دقيقة
اتوقع
فوز الفيصلي
٣-١
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11438
منذ دقيقة
السكري ١/٠

تخفيض وتأكيد ربما وربما وربما

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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سارة
المرضى المفروض تحذفون تعليقاتهم؟؟؟
abdul
ارجوا ان يكون المشاركون في قطف البامية أصحاء ويُفحصون قبل دخول المزرعة .
د محمد ماجد بخش
رقم الوظيفة ٠٠٠٠٢٠٧٩ يا معالي الوزير قاعدني من عندك بعيد عنهم - فلا أقوى على قول لا تجينا للمرة الرابعة على التوالي ١/٣
د محمد ماجد بخش
السكري ١/٠ تخفيض وتأكيد ربما وربما وربما

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