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بيل جيتس يحمل حقيبة بها بقايا عشائه في أول ظهور له بعد الطلاق

منذ 32 دقيقة
1569
بيل جيتس يحمل حقيبة بها بقايا عشائه في أول ظهور له بعد الطلاق

وكالات (صدى):
خطف الملياردير الأمريكي مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس الأنظار في أول نزهة بعد إعلان طلاقه من ميلاندا جيتس، وهو يحمل حقيبة بها بقايا طعام.

وعرضت شبكة "سى إن بى سى عربية" صورا لبيل جيتس وهو يحمل "شنطة " بها طعام من أحد المطاعم، وعلقت أنها خلال أول نزهة علنيه له، وأنها بقايا طعام متبقى من عشاءه في أحد المطاعم.

وكان جيتس شارك الأربعاء الماضى في "المنتدى العالمى حول التعافى الاقتصادى"  في جلسة مع سوزان كلارك، الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية، للحديث عن الدروس المستفادة من جائحة كورونا.

طلاق
شركة مايكروسوفت
بيل جيتس
شنطة
بقايا طعام

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128213
منذ 21 دقيقة
يقولون // من تحلَّى عن حجيّته خلاه الزمان بلا عشى ,,
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11416
منذ 15 دقيقة
باقي العشاء للكلب في البيت
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11416
منذ 5 دقائق
ورق عنب والا ورق لعب كله ورق

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أحدث التعليقات

winner4ever
God willing, to win for Al-Faisaly club
أبوخالد-أبها.
أل سعود الميامين .. غفر الله لميتهم .. ووفق الله حيهم .
د محمد ماجد بخش
هذا يسموه الشعور بالحاجة إلى الحنان
د محمد ماجد بخش
ورق عنب والا ورق لعب كله ورق
د محمد ماجد بخش
أروح أشغل المكيف ! فجأة شعرت بالجو الحار

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