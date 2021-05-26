بيل جيتس يحمل حقيبة بها بقايا عشائه في أول ظهور له بعد الطلاق

وكالات (صدى):
خطف الملياردير الأمريكي مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس الأنظار في أول نزهة بعد إعلان طلاقه من ميلاندا جيتس، وهو يحمل حقيبة بها بقايا طعام.
وعرضت شبكة "سى إن بى سى عربية" صورا لبيل جيتس وهو يحمل "شنطة " بها طعام من أحد المطاعم، وعلقت أنها خلال أول نزهة علنيه له، وأنها بقايا طعام متبقى من عشاءه في أحد المطاعم.
وكان جيتس شارك الأربعاء الماضى في "المنتدى العالمى حول التعافى الاقتصادى" في جلسة مع سوزان كلارك، الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية، للحديث عن الدروس المستفادة من جائحة كورونا.