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شاهد.. ملك الأردن يتجاوز بعفوية بروتوكول التعامل مع كورونا لمساندة سيدات مسنات

منذ 47 دقيقة
1719
شاهد.. ملك الأردن يتجاوز بعفوية بروتوكول التعامل مع كورونا لمساندة سيدات مسنات

عمّان (صدى):
شهد الاحتفال الذي شهدته الأردن يوم أمس، الثلاثاء، بمناسبة مرور ذكرى الاستقلال، لقطة عفوية ومبادرة إنسانية قام بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إزاء سيدات مسنات.

وتجاوز ملك الأردن بعفوية بروتوكول التعامل مع وباء كورونا، وترك مقعده الرسمي على المنصة، واتجه بسرعة لمساندة سيدات مسنات.

وكانت من بين السيدات اللاتي ساعدهن الملك "هيفاء البشير" التي تعد من أبرز رائدات العمل التطوعي، و"صيتة الحديد" المعروفة بحضورها في المجال الخيري والاجتماعي، والفنانة سلوى العاص.

يذكر أن الحفل شهد تكريم عدداً من الفنانين والمثقفين والمؤرخين المعاصرين والراحلين، بينهم عبير عيسى ومحمد العبادي وتوفيق النمري ومهنا الدرة وغيرهم.

الملك عبدالله الثاني
الأردن
كورونا
فيروس كورونا
ملك الأردن

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11416
منذ 31 دقيقة
منحتني الحياة بفضل الله الكثير

تخيلوا حافظة نقود ممتلئة لا تكاد تغلق .. ما العمل في هذه الحالة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128213
منذ 23 دقيقة
يمكن وده يحجِّنه الحجات ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11416
منذ 3 دقائق
هذا يسموه الشعور بالحاجة إلى الحنان

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أحدث التعليقات

winner4ever
God willing, to win for Al-Faisaly club
أبوخالد-أبها.
أل سعود الميامين .. غفر الله لميتهم .. ووفق الله حيهم .
د محمد ماجد بخش
هذا يسموه الشعور بالحاجة إلى الحنان
د محمد ماجد بخش
ورق عنب والا ورق لعب كله ورق
د محمد ماجد بخش
أروح أشغل المكيف ! فجأة شعرت بالجو الحار

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