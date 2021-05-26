شاهد.. ملك الأردن يتجاوز بعفوية بروتوكول التعامل مع كورونا لمساندة سيدات مسنات

عمّان (صدى):
شهد الاحتفال الذي شهدته الأردن يوم أمس، الثلاثاء، بمناسبة مرور ذكرى الاستقلال، لقطة عفوية ومبادرة إنسانية قام بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إزاء سيدات مسنات.
وتجاوز ملك الأردن بعفوية بروتوكول التعامل مع وباء كورونا، وترك مقعده الرسمي على المنصة، واتجه بسرعة لمساندة سيدات مسنات.
وكانت من بين السيدات اللاتي ساعدهن الملك "هيفاء البشير" التي تعد من أبرز رائدات العمل التطوعي، و"صيتة الحديد" المعروفة بحضورها في المجال الخيري والاجتماعي، والفنانة سلوى العاص.
يذكر أن الحفل شهد تكريم عدداً من الفنانين والمثقفين والمؤرخين المعاصرين والراحلين، بينهم عبير عيسى ومحمد العبادي وتوفيق النمري ومهنا الدرة وغيرهم.